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Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Сибири

Urbanus.ru: самая дорогая квартира в Сибири стоит 99 миллионов рублей
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Фото: ARTUGOL DESIGN

Самую дорогую квартиру в Сибири можно приобрести за 99 миллионов рублей. Стоимость лотов с наиболее высокими ценами в этом регионе раскрыли специалисты портала Urbanus.ru. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков в Сибири (в самых широких ее границах — от Урала до Тихого океана) доступны для покупки 30 квартир и апартаментов стоимостью выше 50 миллионов рублей. Объекты размещены в восьми комплексах: три из них находятся в Новосибирске, два — во Владивостоке, еще по одному — в Иркутске, Тюмени и Благовещенске.

Больше всего лотов в указанном бюджете экспонируется в квартал Flora&Fauna, занимающий участок в девять гектаров между Заельцовским бором и набережной Оби на северной окраине Новосибирска. Здесь доступен для покупки самый дорогой лот в Сибири — двухуровневая квартира площадью почти 300 квадратных метров с террасой. Стоимость пентхауса — 99 миллионов рублей. По словам аналитиков, чтобы накопить на эту квартиру, среднестатистическому жителю Новосибирска придется откладывать всю свою зарплату в течение 150 лет — дольше, чем существует сам город. Квартиры дороже 50 миллионов рублей также можно найти в ЖК Richmond Residence и ЖК «Наутилус» в Центральном районе.

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На берегу Тихого океана самая дорогая квартира обойдется в 90 миллионов рублей. Речь идет о шестикомнатном лоте площадью 227,9 квадратного метра на 39 этаже комплекса «Аквамарин» во Владивостоке. На этот объект среднему жителю города придется копить 116 лет.

В Тюмени все семь объектов с чеком от 50 миллионов рублей сосредоточены в апарт-комплексе «1А Первомайская», который расположен рядом с офисом регионального правительства. Пентхаус с двумя лоджиями и террасой площадью 83,50 квадратного метра в этой новостройке стоит 81,70 миллиона рублей (108 средних годовых зарплат).

В Иркутске самое дорогое жилье продают в ЖК Corso Residence. В этом проекте пока доступны пять больших четырехкомнатных квартир с видом на Ангару — их цена варьируется от 73,56 до 75,44 миллиона рублей. Жителю Иркутска пришлось бы работать больше 90 лет, чтобы накопить подобную сумму.

Ранее специалисты Skolkovo Realty раскрыли стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы. По словам аналитиков, подобный объект обойдется в 2,1 миллиарда рублей. С таким бюджетом можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 417 квадратных метров в новостройке, которая будет сдана во втором квартале 2024 года.

Нина Ташевская
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