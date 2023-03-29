Названы районы Москвы с наибольшим ростом спроса на новостройки

Число сделок с новостройками в Москве в феврале сильнее всего выросло в Головинском районе

По итогам февраля 2023 года спрос на новостройки в Старой Москве сильнее всего повысился в Головинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

По данным экспертов, за месяц в Головинском районе количество сделок с новыми квартирами увеличилось на 38,8 процента, до 111. Вторым районом в списке локаций столицы с наибольшим ростом спроса на новостройки среди тех, на которые приходится наибольшая доля в реализации такого жилья (44,9 процента от общего числа сделок), специалисты назвали Очаково-Матвеевское с положительной динамикой в 19,1 процента относительно января (356 договоров). Замкнуло тройку Западное Дегунино, где количество сделок выросло на 15,5 процента, до 134. В пятерку также попали районы Отрадное и Митино с ростом показателей на 11 процентов и 3,1 процента (до 121 и 99 сделок соответственно).

Всего за второй месяц 2023-го в столице зафиксировали 3,4 тысячи договоров с «первичкой», что на 9,7 процента меньше относительно января и на 34,1 процента ниже, чем в феврале 2022 года. Аналитики отметили, что наибольшим спросом в Старой Москве в феврале текущего года пользовались новостройки массового сегмента — на них пришлось 73 процента от всех сделок. Долю продаж в бизнес-классе оценили в 25,7 процента.

В марте директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова пришла к выводу, что ради покупки одного квадратного метра жилья москвичу нужно работать около четырех месяцев. При этом до начала работы льготных ипотечных программ в 2020 году срок был существенно ниже и составлял два с половиной месяца.