Женщина упала на самое ядовитое растение в мире

Женщина девять месяцев мучалась от боли после падения на самое ядовитое растение в мире

Жительница австралийского штата Квинсленд упала с велосипеда на одно из самых ядовитых растений в мире и девять месяцев мучалась от боли. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел, когда 42-летняя Наоми Льюис каталась на горном велосипеде в пригороде Кэрнса. Неожиданно она упала и соскользнула к набережной, приземлившись на жалящее дерево.

Многочисленные волоски, которыми покрыты его листья, впились в ее ноги и впрыснули туда яд, как крошечные иглы. «Это было ужасно, — рассказывает женщина. — Боль была невыносимая. Когда она достигла предела, меня начало тошнить». По словам австралийки, она родила четырех детей, но даже роды показались ей менее болезненными.

Муж отвез Льюис в ближайшую аптеку, где они купили воск для ног, чтобы удалить впившиеся ядовитые волоски. Затем женщину госпитализировали, но врачи лишь незначительно облегчили ее страдания. Они дали ей обезболивающее и накрыли пострадавшие ноги нагретыми одеялами, которые сложили одно на другое.

После этого женщину перевели в другую больницу, где она оставалась в течение недели. После выписки ей долгое время пришлось привязывать к ногам грелки. Хотя прошло уже девять месяцев, австралийка до сих пор страдает от боли, если нога попадает в зону обдува кондиционера.

Жалящее дерево — опасное ядовитое растение, растущее в тропических лесах Австралии, Молуккских островов и Индонезии. Прикосновение к нему вызывает сильные и долгосрочные болевые ощущения у жертв.

Исследователи из Университета Квинсленда выяснили, что дерево вырабатывает нейротоксин, подобный токсинам пауков и конусообразных улиток. Несмотря на опасность для человека и множества животных, некоторые виды сумчатых, насекомых и птиц имеют иммунитет к таким ожогам и питаются листьями и плодами этого растения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин французский бульдог по кличке Лили погрызла популярное домашнее растение и скончалась. Хозяйка животного рассказала, что Лили пожевала листья саговника поникающего и отравилась.