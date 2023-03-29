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19:23, 29 марта 2023Силовые структуры

Суд оправдал троих российских полицейских по делу о пытках задержанного

В Оренбурге суд оправдал троих сотрудников МВД по делу о пытках 18-летнего задержанного

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центральный районный суд Оренбурга оправдал троих полицейских, обвиненных в пытках 18-летнего задержанного ради получения признательных показаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

«Суд, изучив и проанализировав представленные доказательства по делу, признал подсудимых невиновными в совершении инкриминируемого преступления», — отметили в инстанции. Адвокат потерпевшего планирует обжаловать приговор.

При этом прокурор запрашивал для стражей порядка по шесть с половиной лет колонии. По данным следствия, сотрудники МВД превысили полномочия и издевались над юношей, чтобы узнать подробности о преступлении. Как уточняет Orenday со ссылкой на 18-летнего россиянина, правоохранители избивали его, угрожали изнасиловать и заставляли в течение нескольких часов стоять в неподвижной позе.

Ранее сообщалось, что в Коврове мужчина предстанет перед судом за пытки знакомого утюгом ради пароля от телефона.

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Владимир Шарапов
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