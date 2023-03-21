Россиянин предстанет перед судом за пытку над знакомым ради пароля от телефона

В Коврове мужчину будут судить за пытку утюгом над знакомым ради пароля от телефона

В Коврове Владимирской области перед судом предстанет местный житель, пытавший утюгом своего знакомого с целью получения кода для разблокировки телефона. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина обвиняют по части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По версии следствия, 24 сентября 2022 года фигурант вместе с сожительницей и знакомым распивал спиртное, а когда оно закончилось, решил продать телефон мужчины и на эти деньги продолжить застолье. Обвиняемый потребовал назвать пароль от смартфона, но получил отказ. Тогда фигурант стал избивать потерпевшего и угрожать отрезать ему ухо, после чего не менее двух раз приложил к его телу раскаленный утюг.

Телефон мужчины сожители продали за 700 рублей. Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф. Уголовное дело в отношении женщины рассмотрят отдельно.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане мужчину обвинили в убийстве 95-летнего ветерана войны из-за восьми тысяч рублей.