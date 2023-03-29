Стало известно о помощи Credit Suisse богатым американцам в уклонении от налогов

CNBC: Credit Suisse годы содействовал сокрытию от налогов денег богатых американцев

Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse помогал скрывать денежные средства состоятельных граждан США от налогов. Такую информацию компетентным органам страны предоставили инсайдеры, пишет CNBC.

Предположительно с 2014 года 25 богатых американских семей укрыли от уплаты налогов активы на 700 миллионов долларов, свидетельствуют результаты расследования комитета по финансам сената США. Юристы утверждают, что за нарушение законов Credit Suisse должен будет выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда долларов. В банке же заявляют, что проблемы были унаследованы от прежнего руководства, а сейчас компания ужесточила политику и уволила сотрудников, содействовавших сокрытию средств.

При этом Credit Suisse не первый раз участвует в подобной преступной схеме. Девять лет назад кредитная организация уже признавалась в пособничестве и выплатила штраф в размере 2,6 миллиарда долларов. Тогда стало известно, что швейцарский банк использовал подставные лица, уничтожал учетные записи и отправлял наличные деньги американским клиентам, чтобы избежать их обнаружения Налоговым управлением США. CNBC отмечает, что раскрытие подобной информации о банке, который недавно оказался на грани кризиса и был поглощен конкурентом, скорее всего, доставит купившему его UBS новые проблемы.

Ранее западные банки, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS, заподозрили в помощи российским олигархам в обходе санкций. Министерство юстиции США предположило, что в течение последних нескольких лет клиентов банков из России, которые попали под ограничения, проверяли недостаточно хорошо, и отметило, что мог быть нарушен ряд законов. В настоящий момент ведомство проводит проверку.