Пенсионерки Швейцарии подали в суд на правительство из-за глобальной проблемы

CNN: более двух тысяч пенсионерок в Швейцарии подали на правительство в ЕСПЧ

Более двух тысяч пенсионерок в Швейцарии подали в суд на правительство страны из-за глобальной проблемы изменения климата. Женщины заявили, что бездействие властей нарушает их права человека. Об этом сообщает телеканал CNN.

Дело станет первым для Европейского суд по правам человека (ЕСПЧ) иском, связанным с проблемой изменения климата. Четыре женщины из этой группы находятся в возрасте от 80 до 90 лет, остальные — старше 64 лет. Они заявили, что их здоровье и качество жизни стали ухудшаться из-за аномальной жары, которая становится все более тяжелой. Подавшие иск призвали власти принять меры для снижения уровня загрязнения планеты и вести более строгую политику в отношении климата.

«То, какое решение суд примет по этому вопросу, будет определяющим для других дел о климате и таким образом пошлет четкие сигналы судам по всему Совету Европы и всему миру», — заявила исследовательница Корина Хери.

Ранее несколько экологических организаций подали в суд на президента США Джо Байдена из-за его решения одобрить проект ConocoPhillips, в рамках которого на северо-западе Аляски появятся скважины для добычи нефти и газа.