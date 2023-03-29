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19:51, 29 марта 2023Мир

Швейцария полностью присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Правительство Швейцарии заявило о присоединении к 10-му пакету санкций ЕС против России
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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом заявили в правительстве страны, передает ТАСС.

Отмечается, что Федеральный совет решил ввести в действие все новые антироссийские рестрикции на заседании 29 марта. «1 марта Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям внес поправки в приложения к постановлению в рамках своей компетенции и утвердил санкции Швейцарии в отношении еще около 120 физических и юридических лиц», — отметили в кабмине.

13 февраля в Берне заявили, что в рамках санкций против Москвы Швейцария заблокировала активы России на 8,1 миллиарда долларов. Такую сумму назвала пресс-секретарь государственного секретариата страны по экономике Антье Бэрчи.

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Виктория Кондратьева
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