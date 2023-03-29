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11:35, 29 марта 2023Наука и техника

В растущем в России растении нашли замедляющее старение вещество

Pharmaceutics: найденное в пижме обыкновенной вещество замедляет старение

Фото: Kurt Möbus / Globallookpress.com

Российские ученые из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта нашли в растущем в стране растении вещество, которое замедлят старение. Выводы работы опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Растение под названием Tanacetum vulgare L. обладает уникальным набором свойств, среди которых — снижение частоты мутаций клеток, улучшение циркуляции кислорода, антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные эффекты. В процессе исследования специалисты вручную собрали пижму обыкновенную, которая произрастала в Калининградской области. После чего ее просушили и экстрагировали. Для того чтобы определить и выделить все интересуемые соединения, была проведена жидкостная хроматография.

«Нами выделены биологически активные вещества (БАВ) из пижмы обыкновенной, произрастающей в Балтийском регионе. В рамках исследования удалось подтвердить уже описанные в литературе свойства пижмы, а также обнаружить новые», — поделился один из авторов исследования, заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих.

Пижма обыкновенная применяется в косметической промышленности, в красителях, инсектицидах и натуральных консервантах. Растение обладает широким ареалом произрастания: Россия, Северная Корея, Япония, Европа, Китай и Северная Америка. От географического региона зависит количество различных соединений в Tanacetum vulgare.

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Елена Апазиди
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