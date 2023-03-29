Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 29 марта 2023Силовые структуры

Российского полицейского задержали за взятку от подозреваемого

В Томске задержали старшего участкового полиции за взятку от подозреваемого

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Томске задержали старшего участкового уполномоченного ОУУПиПДН ОМВД России по Кировскому району за коррупцию. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, правоохранитель согласился на вознаграждение от подозреваемого по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Он должен был не проводить проверку в отношении этого мужчины. За это фигурант получил 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящий момент решается вопрос об аресте сотрудника МВД.

Ранее стало известно, что в Видном начальнику отдела МВД дали семь лет за взятки от хозяина гостиницы для мигрантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си
Бузова заявила о буллинге в свой адрес
В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных
В Москве спортсмен утонул в бассейне фитнес-клуба
В Ленобласти мать морила голодом двухлетнюю дочь
Уголовное дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана поступило в суд Екатеринбурга
Раскрыт новый способ сэкономить на перелетах в Азию
Российского полицейского задержали за взятку от подозреваемого
Назван необходимый для накопления на «квадрат» жилья в Москве срок
Российский подросток избил друга в школе из-за вейпа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.