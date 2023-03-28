Начальнику отдела МВД дали семь лет за взятки от хозяина гостиницы для мигрантов

В Видном начальнику отдела МВД дали семь лет за взятки от хозяина гостиницы для мигрантов

В Видном начальника Развилковского отдела полиции управления МВД России по Ленинскому городскому округу осудили на семь лет за получение взяток от хозяина нелегальной гостиницы для мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей и запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Его коллеге, экс-сотруднику МВД, назначили наказание в виде трех с половиной лет колонии. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей и запретили работать в силовых структурах в течение двух лет.

По данным следствия, в период с декабря 2020 по июль 2022 года глава отдела полиции каждый месяц при посредничестве своего подчиненного получал взятки от мужчины, сдававшего жилые комнаты в частных домах мигрантам. За вознаграждение он не привлекал его к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Преступная деятельность вскрылась после расследования гибели троих детей во время пожаров в одной из нелегальных гостиниц.

«При изучении изъятой в хостеле документации следователи обнаружили, что часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности передавалась сотрудникам полиции», — уточнила Врадий.

Вскоре после этого их задержали.

13 марта сообщалось, что российского полицейского осудили на восемь лет за взятки от игорного бизнесмена.