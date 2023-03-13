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15:32, 13 марта 2023Силовые структуры

Российского полицейского осудили на восемь лет за взятки от игорного бизнесмена

Под Курском осудили на восемь лет начальника полиции за взятки от игорного бизнесмена

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Железнодорожный городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника полиции МО МВД России «Железногорский» Сергея Тертова за коррупцию. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Тертов признан виновным по пункту в части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 1,4 миллиона рублей и лишил специального звания «подполковник полиции». Мужчина не сможет три года работать в правоохранительных органах на должностях, связанных с осуществлением функций представителей власти.

По данным ведомства, с ноября 2018 по декабрь 2019 года фигурант получал вознаграждения от организатора незаконных азартных игр. За это правоохранитель оказывал общее покровительство, проявлял попустительство по службе и незаконное бездействие. Суммарно фигурант получил от бизнесмена 715 тысяч рублей.

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Екатерина Власова
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