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09:48, 29 марта 2023Бывший СССР

Российский дипломат рассказал о трагической ошибке Украины

Полянский назвал трагической ошибкой Украины превращение Артемовска в символ
СюжетНаселение России:

Фото: Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что трагическая ошибка Украины заключается в превращении Артемовска (украинское название — Бахмут) в своего рода символ. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается украинской стороны, то они сами превратили Артемовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка, потому что теперь они бросают все больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район», — считает Полянский.

Он подчеркнул, что Россия бережно относится к живой силе и гражданскому населению, поэтому в ходе наступления в Донбассе Москва не применяет всю мощь, которую могла бы использовать. Дипломат допустил осведомленность общества Украины о ситуации в Артемовске. По его словам, судьба города предопределена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражение Киева в Артемовске грозит республике компромиссом с Россией. После неудачи украинской армии страна столкнется как с международным, так и с внутренним давлением. По его словам, любое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) также может подорвать их боевой дух.

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Кристина Есикова
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