Названа самая модная верхняя одежда весны 2023 года

Журналисты Daily Mail назвали тренч самой модной верхней одеждой весны 2023 года

Журналисты Daily Mail назвали тренч самой модной верхней одеждой весны 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об оверсайз-плаще длины макси преимущественно бежевых оттенков, которые знаменитости неоднократно надевали для появления на публике в текущем сезоне. Среди последовательниц тренда оказалась модель Эльза Хоск, которая вышла в свет в тренчкоте бренда H&M, в то время как модный редактор Гили Биган предпочла вещь из ассортимента марки InWear.

Помимо вышеперечисленных звезд, папарацци фотографировали в тренчах актрису Киру Найтли, а также манекенщиц Камилу Морроне и Ирину Шейк. Отмечается, что именитые личности сочетают данный предмет гардероба как с повседневной обувью, например, кроссовками и ботинками, так и с более классическими вариантами — туфлями, балетками и лоферами.

Ранее в марте креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.