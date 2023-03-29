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18:42, 29 марта 2023Ценности

Названа самая модная верхняя одежда весны 2023 года

Журналисты Daily Mail назвали тренч самой модной верхней одеждой весны 2023 года

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Журналисты Daily Mail назвали тренч самой модной верхней одеждой весны 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об оверсайз-плаще длины макси преимущественно бежевых оттенков, которые знаменитости неоднократно надевали для появления на публике в текущем сезоне. Среди последовательниц тренда оказалась модель Эльза Хоск, которая вышла в свет в тренчкоте бренда H&M, в то время как модный редактор Гили Биган предпочла вещь из ассортимента марки InWear.

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Помимо вышеперечисленных звезд, папарацци фотографировали в тренчах актрису Киру Найтли, а также манекенщиц Камилу Морроне и Ирину Шейк. Отмечается, что именитые личности сочетают данный предмет гардероба как с повседневной обувью, например, кроссовками и ботинками, так и с более классическими вариантами — туфлями, балетками и лоферами.

Ранее в марте креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.

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Майя Пономаренко
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