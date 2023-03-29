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06:54, 29 марта 2023Мир

Трамп рассказал о дружеской беседе с Путиным по поводу начала СВО

Трамп объяснил начало СВО при Байдене словами «Путин знал, что не стоит со мной возиться»
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что имел с российским лидером Владимиром Путиным дружеские, но строгие отношения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам бывшего главы государства, он не любит хвастаться такими вещами, но Путин якобы при нем понимал, что нельзя начинать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Трамп порассуждал на тему, почему Россия начала СВО при нынешнем главе государства Джо Байдене.

«Путин никогда бы не поехал на Украину. Я с ним говорил об этом, сказал: "Лучше не делай этого". И он не стал бы — у нас была очень дружеская беседа по поводу этой темы: о том, что на Украину нельзя», — объяснил Трамп.

Журналист спросил, почему Трамп так уверен, что мог бы остановить украинский конфликт. «Потому что он знал, что не стоит со мной возиться», — сказал Трамп. Политик добавил: «Я не хочу этого говорить».

Ранее Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны.

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Марина Совина
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