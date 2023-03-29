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07:23, 29 марта 2023Мир

Трамп рассказал о подарке Меркель из-за «Северного потока-2»

Трамп рассказал, что подарил Меркель белый флаг как символ «капитуляции» перед Россией
Дональд Трамп и Ангела Меркель

Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп подарил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг как символ «капитуляции» перед Россией из-за строительства «Северного потока-2». Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

Трамп добавил, что Меркель тогда не поняла значения этого подарка. По словам политика, он предупреждал Германию об опасности получения такого объема энергоносителей из России. Он отметил, что в то время немцы не восприняли его слова всерьез и высмеяли, однако теперь им больше не весело.

«Они подумали, что это было так смешно, когда я сказал: "Германия не должна была заключать сделку с Россией по "Северному потоку-2". По трубопроводу, снабжающему их энергией. Они больше не смеются», — подчеркнул он.

Также Трамп сообщил, что имел дружескую беседу с российским лидером Владимиром Путиным по поводу начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Марина Совина
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