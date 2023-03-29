В России допустили переброску украинских ДРГ в Белоруссию

Замглавы МИД РФ Галузин допустил, что Украина перебросит в Белоруссию диверсионные группы

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин допустил, что Украина может перебросить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Белоруссию для свержения властей республики. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп», — сказал Галузин. Замминистра подчеркнул, что за последние месяцы значительно ужесточилась риторика представителей «белорусских националистических формирований», которые воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как он утверждает, их активно поддерживают украинские власти и западные кураторы.

Лидеры диверсионных групп говорят, что в будущем они планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего руководства Белоруссии, добавил Галузин. Он отметил, что белорусским силовым ведомствам и спецслужбам при поддержке региональной группировки войск (РГВ) нужно в полной мере учитывать такие риски. При необходимости они должны дать отпор как «точечным» провокациям, так и полномасштабному вторжению на территорию республики, считает замминистра.