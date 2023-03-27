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12:44, 27 марта 2023Бывший СССР

На Украине допустили открытие второго фронта с Белоруссией

Депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия допустил открытие фронта с Белоруссией

Фото: Libkos / AP

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия допустил открытие второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия. Слова депутата передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Если они [власти Российской Федерации] действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров… потенциального фронта с Белоруссией», — заявил депутат.

Арахамия добавил, что в таком случае украинской армии понадобится привлечь больше новых военнослужащих, «по меньшей мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении специального совещания с военными и представителями силовых структур республики. Глава государства уточнил, что на встрече, в частности, обсуждались оборона и усиление защиты страны.

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Ткачев Егор
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