На Украине анонсировали усиление мобилизации

Глава фракции «Слуга народа» Арахамия анонсировал усиление мобилизации на Украине

Украинским властям придется усиливать мобилизацию в республике. Об этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в эфире британского телеканала Sky News.

По его словам, в Вооруженные силы страны придется призвать еще больше людей для того, чтобы армия могла контролировать линию фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении специального совещания с военными и представителями силовых структур республики. Глава государства уточнил, что на встрече, в частности, обсуждались оборона и усиление защиты страны.