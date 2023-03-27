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12:03, 27 марта 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали усиление мобилизации

Глава фракции «Слуга народа» Арахамия анонсировал усиление мобилизации на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинским властям придется усиливать мобилизацию в республике. Об этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в эфире британского телеканала Sky News.

По его словам, в Вооруженные силы страны придется призвать еще больше людей для того, чтобы армия могла контролировать линию фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении специального совещания с военными и представителями силовых структур республики. Глава государства уточнил, что на встрече, в частности, обсуждались оборона и усиление защиты страны.

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Георгий Нестеров
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