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00:43, 27 марта 2023Бывший СССР

Зеленский провел специальное совещание с военными и силовиками

Президент Украины Зеленский обсудил внешние и внутренние угрозы на совещании с силовиками
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о проведении специального совещания с военными и представителями силовых структур.

«Сегодня было совещание с военными — специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, обсуждались внешние и внутренние угрозы, а также оборона и усиление защиты страны. Он не уточнил, какие именно вопросы стояли на повестке дня.

Украинский лидер также заявил о необходимости «неизменной мобилизованности государства и общества» и назвал несправедливой ситуацию, когда у приезжающих с передовой бойцов возникает ощущение, «будто для многих в тылу война уже кончилась».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украинв (ВСУ) в настоящее время не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении. Президент также отметил, что что для возобновления мирных переговоров с Россией «не сформировано абсолютно никаких условий».

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Марина Совина
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