В Подмосковье учительница ударила школьницу из-за прически и попала на видео

В подмосковном Дмитрове учительница ударила школьницу из-за прически и попала на видео

В подмосковном Дмитрове учитель русского и литературы прямо во время урока ударила школьницу из-за прически и «неподобающего» внешнего вида. Инцидент попал на видео, запись опубликована в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На записи видно, как педагог отчитывает девочку за прическу, оскорбляет, бьет, дергает за волосы. Кроме того, слышно, как она называет ребенка «чучелом огородным». В соцсетях сказано, что инцидент произошел в Яхромской школе №2.

Мать пострадавшей написала на учительницу заявление в полицию. Тогда же глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поручил провести служебное расследование. «К виновным будут приняты самые жесткие меры. Такие ситуации просто недопустимы», — написал он.

Ранее в марте похожий инцидент произошел в Верхнеуральском районе Челябинской области. Учительница математики ударила ребенка во время урока. Произошедшее также попало на видео.