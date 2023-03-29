Одна страна оказалась не готова к последствиям глобальной проблемы

CCC: Великобритания оказалась поразительно не готова к последствиям изменения климата

Комитет по проблеме изменения климата (CCC) пришел к выводу, что Великобритания стала одной из стран, оказавшихся поразительно не готовыми к последствиям глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие десятилетия климатический ущерб для страны увеличится. При этом усилия, которые были приложены для адаптации к ситуации, не привели к ожидаемому результату. Среди явных проблем назвали аномальную жару, которая, по прогнозам специалистов, со временем может стать обычным явлением для лета.

В комитете отметили, что власти делают недостаточно для таких задач, как теплоизоляция домов, устранение протечек водопроводов или подготовка к внезапным наводнениям. «Последнее десятилетие было потерянным десятилетием с точки зрения подготовки к рискам, с которыми мы уже имеем дело и которые, как мы знаем, грядут», — заявила Джулия Кинг из CCC.

Ранее премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Поводом для этого послужил полет политика на самолете.