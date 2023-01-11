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17:18, 11 января 2023Среда обитания

Британского премьера обвинили в издевательстве над спасением планеты

The Guardian: премьер-министра Британии Сунака раскритиковали за полет на самолете

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Поводом для этого послужил полет политика на самолете, сообщает The Guardian.

Сунака раскритиковали за то, что он полетел на самолете из Лондона в город Лидс, хотя поездка на поезде заняла бы 2,5 часа. Премьер-министр воспользовался самолетом, несмотря на то, что власти страны планируют достичь нулевых выбросов в секторе внутренней авиации. В офисе Сунака заявили, что вид транспорта, на котором он перемещается, выбирают с точки зрения экономии времени.

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Некоторые члены парламента негативно высказались о поступке Сунака, отметив, что поездки на короткие расстояния можно совершать на дешевом для бюджета и менее опасном для природы транспорте. Политик Томми Шеппард написал в Twitter, что полет выглядит как издевательство над обещаниями, касающимися спасения планеты.

В октябре Сунака обвинили в безразличии к судьбе планеты из-за того, что он решил не ехать на Климатическую конференцию ООН (COP27) в Египет. Он хотел отказаться от визита из-за большого количества обязанностей внутри страны, включая подготовку к принятию бюджета, однако в итоге появился на саммите.

Нина Ташевская
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