Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:32, 31 октября 2022Среда обитания

Нового премьера Британии обвинили в безразличии к планете

The Guardian: премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в безразличии к планете

Фото: Isabel Infantes / Getty Images

Нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в безразличии к судьбе планеты из-за того, что он решил не ехать на Климатическую конференцию ООН (COP27) в Египет. Об этом сообщает The Guardian.

Великобритания считается одним из мировых лидеров в борьбе с изменением климата. Однако Сунак решил не ехать на конференцию из-за большого количества обязанностей внутри страны, включая подготовку к принятию бюджета. Разочарование из-за позиции премьер-министра выразили власти Египта, где пройдет мероприятие.

Материалы по теме:
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата» Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата»Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
30 ноября 2021
По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
По колено в воде.Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
15 ноября 2021

Бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид выразил обеспокоенность в связи с решением британского премьера. «Очень беспокоит, что Великобритания подумала, что сейчас есть что-то более серьезное, чем изменение климата. Конечно, можно считать пенни, но при этом можно потерять фунты», — заявил он.

Ранее на конференцию отказалась ехать и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она назвала ее местом для фальшивой заботы о природе, лжи и мошенничества, а также добавила, что власти Египта подавляют свободу слова и нарушают другие права человека.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации
В России появится новая платежная система
Проходивший службу в Чечне 46-летний россиянин погиб в зоне СВО
Самый строгий судья популярного телешоу рассказал о выходе из тяжелой депрессии
Пенсионной системе Германии предсказали крах через пять лет
Российская блогерша раскрыла необычный способ жителей Бали нажиться на туристах
Медведев увидел парадокс в сообщениях о работе украинских систем ПВО
В Турции допустили атаки на газопровод «Турецкий поток»
Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября
Оценено снижение посещаемости ТЦ в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.