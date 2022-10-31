Нового премьера Британии обвинили в безразличии к планете

The Guardian: премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в безразличии к планете

Нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в безразличии к судьбе планеты из-за того, что он решил не ехать на Климатическую конференцию ООН (COP27) в Египет. Об этом сообщает The Guardian.

Великобритания считается одним из мировых лидеров в борьбе с изменением климата. Однако Сунак решил не ехать на конференцию из-за большого количества обязанностей внутри страны, включая подготовку к принятию бюджета. Разочарование из-за позиции премьер-министра выразили власти Египта, где пройдет мероприятие.

Бывший президент Мальдивских островов Мохамед Нашид выразил обеспокоенность в связи с решением британского премьера. «Очень беспокоит, что Великобритания подумала, что сейчас есть что-то более серьезное, чем изменение климата. Конечно, можно считать пенни, но при этом можно потерять фунты», — заявил он.

Ранее на конференцию отказалась ехать и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она назвала ее местом для фальшивой заботы о природе, лжи и мошенничества, а также добавила, что власти Египта подавляют свободу слова и нарушают другие права человека.