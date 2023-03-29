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21:35, 29 марта 2023Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в жестоком убийстве девушки

Россиянина задержали по подозрению в жестоком убийстве 24-летней девушки в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правоохранители задержали 26-летнего Вадима Мачулина по подозрению в жестоком убийстве 24-летней Анны Лихачевой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, задержанный состоял с Лихачевой в отношениях. В столице они вместе снимали жилье. По данным Mash, молодого человека задержали в 100 километрах от Москвы, он пытался уехать на рейсовом автобусе в Волгоградскую область. Отмечается, что в ближайшее время Мачулина доставят на допрос к следователям.

Тело Лихачевой со следами побоев и множественными ножевыми ранениями обнаружили хозяева съемной квартиры на Бескудниковском бульваре. По информации SHOT, девушка переехала в Москву несколько месяцев назад, изучала языки и подрабатывала репетитором.

Как сообщает столичное отделение СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Балашихе трех несовершеннолетних 2009, 2006 и 2007 годов рождения и 20-летнего молодого человека обвинили в убийстве местной жительницы.

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Марина Совина
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