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10:50, 29 марта 2023Силовые структуры

Под Москвой 14-летнюю дочь и трех ее знакомых обвинили в убийстве матери

В Балашихе 14-летняя дочь заказала убийство матери, тело которой нашли у мусоросборника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Балашихе трех несовершеннолетних 2009, 2006 и 2007 годов рождения и 20-летнего молодого человека обвинили в убийстве местной жительницы. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, 14-летняя обвиняемая начала конфликтовать с матерью: к девочке приехал 15-летний знакомый, он был из проблемной семьи, поэтому попросился пожить к ним. Через некоторое время женщина стала выпроваживать его, из-за чего у нее с дочерью возникали ссоры. Тогда фигурантка попросила знакомого найти тех, кто смог бы убить ее мать. Товарищ предложил двоим несовершеннолетним знакомым расправиться с женщиной за 350 тысяч рублей. Те согласились.

24 марта девушка и ее знакомый впустили в квартиру исполнителей преступления. Те напали на потерпевшую и задушили. Камера видеонаблюдения в подъезде сняла, как подростки на самодельных носилках ночью вынесли тело на улицу и бросили у мусорных баков. Утром погибшую, завернутую в простыню, нашел дворник.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре решится вопрос об аресте фигурантов.

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Екатерина Власова
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