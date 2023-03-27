Под Москвой на мусорной площадке нашли завернутое в простыню тело женщины

В Балашихе дворник нашла у мусоросборника тело женщины в простыне, по делу проходит дочь

В Балашихе Московской области дворник нашла на мусорной площадке тело местной жительницы, завернутое в простыню. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает «МК».

По данным издания, полицейские выяснили, что труп к мусорным бакам около полуночи принесли двое молодых людей. Те вышли со свертком из 25-этажного дома, где проживала женщина со своей 20-летней дочерью. Девушку проверяют на причастность к гибели матери. По одной из версий, та задушила потерпевшую и попросила своих приятелей избавиться от тела.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка нашла на пустыре расчлененное тело женщины.