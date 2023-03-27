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15:28, 27 марта 2023Силовые структуры

Под Москвой на мусорной площадке нашли завернутое в простыню тело женщины

В Балашихе дворник нашла у мусоросборника тело женщины в простыне, по делу проходит дочь

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Балашихе Московской области дворник нашла на мусорной площадке тело местной жительницы, завернутое в простыню. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает «МК».

По данным издания, полицейские выяснили, что труп к мусорным бакам около полуночи принесли двое молодых людей. Те вышли со свертком из 25-этажного дома, где проживала женщина со своей 20-летней дочерью. Девушку проверяют на причастность к гибели матери. По одной из версий, та задушила потерпевшую и попросила своих приятелей избавиться от тела.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка нашла на пустыре расчлененное тело женщины.

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Илона Палей
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