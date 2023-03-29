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14:58, 29 марта 2023Силовые структуры

Полковника Росгвардии попросили арестовать за поставки неисправного вооружения

СКР просит арестовать начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Волкова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 235-й гарнизонный военный суд в Москве поступило ходатайство Следственного комитета России (СКР) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, проходящего по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Офицера доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.

О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

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Любовь Ширижик
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