Депутат рассказал о поставках неисправного вооружения Росгвардии

Депутат Хинштейн: Росгвардии поставили неисправное вооружение на 400 миллионов рублей

Правоохранители задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Волкова задержали на 48 часов. Против него возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По данным следствия, Волков и ряд должностных лиц организовали поставку некачественного оружия по завышенным ценам. Ущерб составил около 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 4 мая замкомандующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого по делу о коррупции.