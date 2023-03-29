Парикмахеры раскрыли безопасные способы спать с мокрыми волосами

Парикмахер Бернсайд посоветовала оборачивать мокрые волосы полотенцем из микрофибры

Парикмахеры из Нью-Йорка Жасмин Бернсайд и Иллейша Лусиано раскрыли безопасные способы, с помощью которых можно спать с мокрыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Today.

По словам специалистов, кожа головы, когда она пребывает во влажном состоянии целую ночь, становится восприимчивой к размножению бактерий и дрожжей. Кроме того, они отметили, что во время сна между мокрыми прядями создается трение, что приводит к их повреждению.

Однако иногда возникают такие ситуации, когда нет возможности вечером после душа высушить волосы феном. В первую очередь собеседницы издания посоветовали обернуть их специальным полотенцем из микрофибры, чтобы оно впитало в себя часть воды.

Вдобавок стилисты призвали читателей убедиться в том, чтобы пряди были хорошо расчесаны или заплетены в косу. «Это может помочь уменьшить потенциальную ломкость и трение, которые могут быть вызваны полностью распущенными волосами», — пояснила Лусиано и порекомендовала обзавестись шапочкой для сна, а также нанести несмываемый кондиционер.

Бернсайд, в свою очередь, порекомендовала присмотреться к постельному белью. «Шелковая наволочка уменьшает трение о стержень волоса, поэтому она не так сильно разрушает кутикулу», — уточнила она.

Ранее российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала простые способы сохранить здоровье волос. По словам эксперта, для достижения данной цели следует правильно питаться и следить за употреблением необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, понадобится наладить режим сна и физической активности и постараться избегать стрессов.