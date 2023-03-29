В Казахстане женщине вынесли приговор за откушенный нос

Жительницу села в Казахстане приговорили к ограничению свободы за откушенный нос

В Акмолинской области Казахстана суд вынес приговор 43-летней женщине, откусившей знакомой нос. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

Сообщается, что конфликт между жительницами села Астраханка произошел в июне 2022 года. Женщины отмечали день рождения супруга одной из приятельниц, однако во время праздника во дворе дома между присутствующими произошла потасовка. Пострадавшая попыталась разнять двух подруг, в результате чего одна из участниц конфликта прокусила ей насквозь кончик носа.

За это последнюю суд признал виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к ограничению свободы на четыре года, обязав выплатить пострадавшей материальный ущерб в размере 2,5 миллиона тенге (более 430 тысяч рублей). Кроме того, в течение всего срока отбывания наказания осужденную будут привлекать к принудительному труду по 100 часов ежегодно.

Ранее сообщалось, что 26-летней жительнице Великобритании, откусившей во время свидания нос своему бойфренду, удалось избежать реального срока. Ее приговорили к 12 месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на 16 месяцев и 100 часам общественных работ.