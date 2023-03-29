Политолог оценил вероятность отставки Зеленского

Политолог Марков назвал маловероятным смещение Зеленского с поста президента

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не грозит смещение с поста даже в случае поражения в Артемовске. Сегодня он является звездой мирового масштаба, в создание и популяризацию фигуры которого были вложены огромные средства, потому отказываться от него никто не станет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Многие не понимают, в насколько потрясающую звезду мирового плана превратился Зеленский. Его индекс цитирования больше, чем у любого другого лидера в мире, идет колоссальное его прославление. Странно было бы отказываться от того, в кого были вложены такие ресурсы», — сказал Марков.

Кроме того, политолог заметил, что, если бы кто-то захотел сместить Зеленского, потребовалось бы проводить новые выборы, возможно, их фальсифицировать, возник бы кризис легитимности режима, что особенно опасно в текущей ситуации.

Опасения по поводу того, что кризис в правлении Зеленского может наступить в случае поражения в Артемовске, по мнению Маркова, тоже не оправданы: город не играет большой роли с военной точки зрения.

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По мнению политолога, даже если Украина проиграет битву за эту точку, то никакой трагедии не произойдет, фронт переместится чуть западнее под Славянск, Краматорск. При этом, как считает Марков, за время боев в Артемовске могла пройти подготовка украинской армии к возможному контрнаступлению.

Ранее Зеленский назвал последствия возможного поражения ВСУ в Артемовске и заявил, что оно грозит Украине компромиссом с Россией. После неудачи украинских сил Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением.