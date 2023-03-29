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12:02, 29 марта 2023Бывший СССР

Политолог оценил вероятность отставки Зеленского

Политолог Марков назвал маловероятным смещение Зеленского с поста президента

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не грозит смещение с поста даже в случае поражения в Артемовске. Сегодня он является звездой мирового масштаба, в создание и популяризацию фигуры которого были вложены огромные средства, потому отказываться от него никто не станет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Многие не понимают, в насколько потрясающую звезду мирового плана превратился Зеленский. Его индекс цитирования больше, чем у любого другого лидера в мире, идет колоссальное его прославление. Странно было бы отказываться от того, в кого были вложены такие ресурсы», — сказал Марков.

Кроме того, политолог заметил, что, если бы кто-то захотел сместить Зеленского, потребовалось бы проводить новые выборы, возможно, их фальсифицировать, возник бы кризис легитимности режима, что особенно опасно в текущей ситуации.

Опасения по поводу того, что кризис в правлении Зеленского может наступить в случае поражения в Артемовске, по мнению Маркова, тоже не оправданы: город не играет большой роли с военной точки зрения.

Этот пункт имеет большое политическое значение

Сергей Марковполитолог

По мнению политолога, даже если Украина проиграет битву за эту точку, то никакой трагедии не произойдет, фронт переместится чуть западнее под Славянск, Краматорск. При этом, как считает Марков, за время боев в Артемовске могла пройти подготовка украинской армии к возможному контрнаступлению.

Ранее Зеленский назвал последствия возможного поражения ВСУ в Артемовске и заявил, что оно грозит Украине компромиссом с Россией. После неудачи украинских сил Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением.

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Варвара Кошечкина
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