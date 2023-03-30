Евросоюз потратит еще 1,2 миллиарда евро на оборону
Еврокомиссия выделила 1,2 миллиарда евро на усиление обороны Евросоюза
Еврокомиссия одобрила годовую рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF), выделив 1,2 миллиарда евро на исследования и разработки в оборонной сфере. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.
Общие вложения в оборонный фонд составят 3 миллиарда евро (с 2021 года). Планируется, что деньги пойдут на усиление обороны Евросоюза, а также на развитие разработок в сфере космоса, противодействия гиперзвуковым ракетам, проекты создания европейского патрульного корабля и ряд других.
Ранее стало известно, что ЕС и Великобритания активизировали переговоры о потенциальных шагах по более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности в ответ на российско-украинский конфликт.