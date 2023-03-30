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16:18, 30 марта 2023Мир

Евросоюз потратит еще 1,2 миллиарда евро на оборону

Еврокомиссия выделила 1,2 миллиарда евро на усиление обороны Евросоюза

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Еврокомиссия одобрила годовую рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF), выделив 1,2 миллиарда евро на исследования и разработки в оборонной сфере. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

Общие вложения в оборонный фонд составят 3 миллиарда евро (с 2021 года). Планируется, что деньги пойдут на усиление обороны Евросоюза, а также на развитие разработок в сфере космоса, противодействия гиперзвуковым ракетам, проекты создания европейского патрульного корабля и ряд других.

Ранее стало известно, что ЕС и Великобритания активизировали переговоры о потенциальных шагах по более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности в ответ на российско-украинский конфликт.

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Виктория Кондратьева
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