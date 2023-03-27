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09:17, 27 марта 2023Мир

ЕС и Великобритания активизировали переговоры об оборонном сотрудничестве

FT: ЕС и Великобритания активизировали переговоры об оборонном сотрудничестве

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Великобритания активизировали переговоры о потенциальных шагах по более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности в ответ на российско-украинский конфликт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам источников, представители стран провели неофициальные обсуждения, направленные на улучшение координации в области производства вооружений. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подписали «Виндзорскую сделку», пообещав вести диалог «в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом».

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Официальные лица с обеих сторон уже давно рассматривают вопросы безопасности и обороны как наиболее очевидные области для тесного сотрудничества после Brexit. Брюссель и Лондон также стремятся к налаживанию обмена разведданными, совместным оборонным миссиям и организации связи Британии с Европейским оборонным агентством.

«В целом, мы поддерживаем [улучшение оборонного сотрудничества между ЕС и Великобританией], это разумно. Дьявол кроется в деталях, но в целом повышение обороноспособности Европы хорошо для нас», — заключил один высокопоставленный чиновник из ЕС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак наладил процесс экономического сближения страны с Евросоюзом, а также перезагрузил отношения сторон. Руководство ЕС не доверяло экс-главе правительства Борису Джонсону. Поэтому когда Сунак встретился с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в ноябре 2022 года, политики сразу поняли, что могут добиться успеха совместными усилиями. Встреча на полях конференции по изменению климата COP27 завершила период конфронтации между Лондоном и Брюсселем.

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Виктория Кондратьева
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