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09:31, 30 марта 2023Силовые структуры

Студентка решила заработать интимом и оказалась в заложниках

В Москве пьяный клиент заставил проститутку пить таблетки и удерживал ее в заложниках

Фото: Eric Ward / Unsplash

В Москве полицейские разбираются в обстоятельствах удержания в заложниках 19-летней студентки РУДН. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, девушка, решившая заработать на интим-услугах, приехала в квартиру, где пьяный клиент затащил ее в комнату и стал угрожать ножом, требуя запивать неизвестные таблетки пивом. Злоумышленник раздел заложницу и приказал молчать. Это продолжалось несколько часов, пока в дверь не начала стучаться мать мужчины.

Девушке удалось выбежать на балкон и криком привлечь к себе внимание. В какой-то момент, опасаясь расправы со стороны мужчины, проститутка собиралась спрыгнуть с балкона, но вовремя прибывшие полицейские остановили ее от этого шага.

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Владимир Седов
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