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14:39, 30 марта 2023Культура

Кристина Асмус ответила на оскорбление зрителя во время спектакля

Актриса Кристина Асмус ответила на оскорбление зрителя во время спектакля
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Кристина Асмус прокомментировала провокационный выкрик зрителя во время спектакля. Ее слова приводит НСН.

Инцидент произошел в среду, 30 марта, в Театре имени Ермоловой во время «Леди Макбет Мценского уезда», где артистка играет главную роль. Так, один из зрителей выкрикнул слово «шалава» в адрес Асмус. Отмечается, что она узнала об этом только от подписчиков, во время театрального действия она не услышала оскорбление недовольного зрителя. «Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — ответила актриса.

Известно, что после выхода кинокартины «Текст» Асмус подверглась критике за откровенную постельную сцену с участием актера Ивана Янковского.

Ранее российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась о данном эпизоде фильма «Текст». Она назвала секс-сцену роскошной. «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила Мороз.

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Сергей Равин
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