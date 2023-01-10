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12:27, 10 января 2023Культура

Дарья Мороз прокомментировала постельную сцену Асмус и Янковского

Дарья Мороз назвала постельную сцену Асмус и Янковского в фильме «Текст» роскошной
Дарья Мороз

Дарья Мороз. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз высказалась о постельной сцене Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Артистка назвала секс-сцену роскошной. «Я когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила актриса.

Фильм «Текст» вышел в 2019 году. После премьеры кинокартины Кристина Асмус, а также ее муж юморист Гарик Харламов подверглись травле со стороны поклонников. По мнению зрителей, замужняя актриса снялась в чересчур откровенных сценах. В начале декабря 2022 года Асмус также рассказала об угрозах со стороны бывшего супруга Харламова.

Ранее актриса Дарья Мороз рассказала, что ее самой дорогой покупкой в жизни стала квартира.

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Анастасия Астахова
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