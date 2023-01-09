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14:40, 9 января 2023Среда обитания

Актриса Дарья Мороз рассказала о самой дорогой покупке в жизни

Актриса Дарья Мороз рассказала, что самой дорогой покупкой для нее стала квартира

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз рассказала, что ее самой дорогой покупкой в жизни стала квартира. Подробностями она поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Актриса отметила, что приобрела жилье на стадии строительства котлована. На протяжении двух лет она ждала завершения строительства, а потом делала ремонт. «Наверное, пока это моя самая большая покупка. Машина не считается, потому что это все поменьше», — заявила Мороз. Она не раскрыла, где именно находится квартира и сколько заплатила за нее.

Что касается недвижимости, то актриса также владеет домом в деревне. По словам Мороз, жилье находилось в плохом состоянии, поэтому она уговорила отца сложиться и построить новый дом

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева также назвала недвижимость самой дорогой покупкой в жизни. Они приобрела дом, в который переехала вся ее семья.

Нина Ташевская
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Актриса Дарья Мороз рассказала о самой дорогой покупке в жизни
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