Актриса Дарья Мороз рассказала о самой дорогой покупке в жизни

Актриса Дарья Мороз рассказала, что самой дорогой покупкой для нее стала квартира

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз рассказала, что ее самой дорогой покупкой в жизни стала квартира. Подробностями она поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Актриса отметила, что приобрела жилье на стадии строительства котлована. На протяжении двух лет она ждала завершения строительства, а потом делала ремонт. «Наверное, пока это моя самая большая покупка. Машина не считается, потому что это все поменьше», — заявила Мороз. Она не раскрыла, где именно находится квартира и сколько заплатила за нее.

Что касается недвижимости, то актриса также владеет домом в деревне. По словам Мороз, жилье находилось в плохом состоянии, поэтому она уговорила отца сложиться и построить новый дом

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева также назвала недвижимость самой дорогой покупкой в жизни. Они приобрела дом, в который переехала вся ее семья.