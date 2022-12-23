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12:18, 23 декабря 2022Среда обитания

Медведева рассказала о самой дорогой покупке в жизни

Фигуристка Евгения Медведева назвала дом самой дорогой покупкой в жизни

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала недвижимость самой дорогой покупкой в жизни. Об этом она сообщила в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Спортсменке напомнили, что однажды она поделилась, что тратит на покупки большую сумму денег. Во время разговора ее спросили о самой крупной трате. На данный момент Медведева считает такой приобретение недвижимости.

«Дом, в который переселилась вся моя семья. Мы продолжаем жить в нем и радоваться жизни», — рассказала фигуристка. Однако другие подробности о жилье она не раскрыла.

О своем жилье Медведева также рассказывала в июле 2021 года. По ее словам, она потратила на него первые призовые. Вместе с семьей она приобрела на деньги технику и сделала ремонт.

Нина Ташевская
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