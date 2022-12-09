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14:59, 9 декабря 2022Культура

Кристина Асмус рассказала об угрозах Гарика Харламова

Кристина Асмус рассказала об угрозах Гарика Харламова и запрете съезжать из их общего дома

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала об угрозах со стороны бывшего супруга, ведущего Гарика Харламова. Соответствующий комментарий она оставила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что живет с юмористом и их общей дочерью в общем загородном доме, так как Харламов запретил ей менять место жительства.

«Мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей», — написала актриса.

Ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов публично поссорились из-за общего дома. Во время съемок YouTube-шоу юморист рассказал, как в прошлом ему стало плохо в собственном коттедже. Он пошутил, что после развода оставил Асмус «облеванный и обоссанный» дом. В ответ на это актриса отметила, что на самом деле не получала имущество от комика.

Мать Гарика Харламова осудила Асмус из-за публичного конфликта по поводу дома.

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Анастасия Астахова
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