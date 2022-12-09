Мать Харламова вмешалась в конфликт с Асмус из-за дома

Мать Гарика Харламова осудила Асмус из-за конфликта по поводу дома

Мать юмориста Гарика Харламова Наталья вмешалась в его конфликт с актрисой Кристиной Асмус из-за дома. Соответствующий комментарий она оставила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Может, проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир?! Да-да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе», — возмутилась Харламова. Она отметила, что в этом же доме живет и дочь Харламова и Асмус. По ее словам, у ребенка «есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой».

Ранее Кристина Асмус осудила Гарика Харламова за шутку по поводу общего дома. Комик рассказал, как в прошлом ему стало плохо в собственном коттедже. Он пошутил, что после развода оставил Асмус «облеванный и обоссанный» дом. Актриса отметила, что на самом деле не получала никакого имущества. В свою очередь, Харламов напомнил Асмус, что в ее распоряжении находится половина дома.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись в октябре 2020 года. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал время супругам на примирение. Дочь Анастасия осталась с матерью, однако продолжает общаться с отцом.