Асмус и Харламов поссорились из-за дома

Кристина Асмус осудила Гарика Харламова за шутку про «облеванный и обоссанный» дом

Кристина Асмус и Гарик Харламов публично поссорились из-за общего дома. Актриса осудила юмориста за шутку на соответствующую тему, заявив, что он унижает мать своего ребенка. Об этом сообщает StarHit.

Во время съемок YouTube-шоу Харламов рассказал, как в прошлом ему стало плохо в собственном коттедже. Он пошутил, что после развода оставил Асмус «облеванный и обоссанный» дом. В ответ на это актриса отметила, что на самом деле не получала имущества от комика.

«Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег», — заявила Асмус. Она призвала бывшего мужа перестать шутить на эту тему и вместо этого помочь ей и их общей дочери обзавестись собственным жильем.

В свою очередь, Харламов напомнил Асмус, что в ее распоряжении находится половина дома. «И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко-то вы и ушли, получается. Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать это мне в лицо!» — парировал комик.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись в октябре 2020 года. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал время супругам на примирение. Дочь Анастасия осталась с матерью, однако продолжает общаться с отцом.