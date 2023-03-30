Российская авиация уничтожила склад боеприпасов и топливное хранилище ВСУ

Минобороны: авиация уничтожила склад боеприпасов и хранилище топлива ВСУ

ВКС России уничтожили склад боеприпасов противника и хранилище топлива в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российская оперативно-тактическая авиация уничтожила установку украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» на территории Сумской области.

Всего за минувшие сутки ВКС России отработали по 107 районам дислокации живой силы и техники противника, а также нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ, добавили в Минобороны.

В то же время суточные потери украинских войск на краснолиманском направлении составили до 130 человек убитыми. Также на указанном участке линии боевого соприкосновения были уничтожены две единицы бронетехники ВСУ и одна САУ «Гвоздика».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.