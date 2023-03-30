Российская армия уничтожила до 130 военных ВСУ на одном направлении

МО РФ заявило об уничтожении за сутки до 130 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что на одном направлении были подбиты две боевые бронированные машины, установка реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», самоходная гаубица «Акация» противника.

Кроме того, силами российской группировки войск «Центр» удалось поразить украинские подразделения в районах населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках.

Российские военные уничтожили на херсонском направлении до 25 бойцов ВСУ, а также три гаубицы Д-30, пояснили в Минобороны.

29 марта российское ведомство докладывало об уничтожении до 100 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Тогда же были уничтожены две боевые бронированные машины противника, три пикапа и самоходная гаубица «Акация».

До этого Минобороны сообщало об уничтожении до 125 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.