Российские войска уничтожили до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 29 марта журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что подразделения противника были поражены в районах Червоной Дибровы и села Невское в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районе села Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо живой силы, за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и самоходная гаубица «Акация».

Ранее, 28 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении до 125 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.