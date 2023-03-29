Российские войска уничтожили до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военнослужащие уничтожили до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 29 марта журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что подразделения противника были поражены в районах Червоной Дибровы и села Невское в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районе села Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР).
Помимо живой силы, за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и самоходная гаубица «Акация».
Ранее, 28 марта, Минобороны отчиталось об уничтожении до 125 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.