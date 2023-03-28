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14:32, 28 марта 2023Россия

ВСУ потеряли убитыми до 125 человек на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли убитыми до 125 человек на краснолиманском направлении

Фото: Libkos / AP

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 человек убитыми на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, на указанном направлении огнем подразделений Центральной группировки российских войск уничтожены четыре бронемашины ВСУ, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Понесшие потери украинские вооруженные формирования дислоцировались на территории населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, уточнили в военном ведомстве.

Также за прошедшие сутки российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили до 240 солдат ВСУ на донецком направлении.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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