ВСУ потеряли убитыми до 125 человек на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли убитыми до 125 человек на краснолиманском направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 человек убитыми на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, на указанном направлении огнем подразделений Центральной группировки российских войск уничтожены четыре бронемашины ВСУ, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Понесшие потери украинские вооруженные формирования дислоцировались на территории населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, уточнили в военном ведомстве.

Также за прошедшие сутки российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили до 240 солдат ВСУ на донецком направлении.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.