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13:14, 30 марта 2023Путешествия

Россия запланировала открыть авиасообщение с несколькими странами

Росавиация: в 2023 году Россия планирует открыть авиасообщение с Мьянмой и Южной Кореей

Фото: Globallookpress.com

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании в 2023 году могут открыть авиасообщение сразу с несколькими странами. Об этом он рассказал в ходе круглого стола в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Так, планируется начать полеты в Мьянму, Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Кроме того, идет работа над возможностью возобновления рейсов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, рассказал Нерадько.

Ранее сообщалось, что Индонезия рассчитывает возобновить прямые рейсы с Россией до конца года. По словам посла азиатской страны в РФ Хосе Антонио Морато Тавареса, в настоящее время идет обсуждение технических деталей, так как российские авиакомпании хотят гарантий, что их самолеты не будут арестованы.

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Зарина Дзагоева
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