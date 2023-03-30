Телеведущая Екатерина Андреева показала закулисье программы «Время»

Телеведущая Андреева опубликовала видео из студии программы «Время» на Первом канале

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева показала закулисье информационной программы «Время» на Первом канале. Соответствующие видео она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В одном из роликов Андреева сидит в студии в строгой одежде, в то время как ей кистью наносят макияж. Ведущая отмечает, что до эфира остается 15 секунд. В другом видео она подробно показала, как выглядит студия программы. На кадрах Андреева идет по коридору и заходит в помещение, в котором находится множество столов с компьютерами сотрудников.

Екатерина Андреева начала работать на телевидении в 90-е годы. В декабре 1998 года она стала постоянной ведущей программы «Время».

Ранее Андреева показала в сети внешность без макияжа. Пользователи в комментариях под фотографией отметили, что телеведущая выглядит молодо.