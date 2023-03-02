Российская телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без макияжа и порадовала фанатов

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соответствующие фото с отдыха в Кении и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в бассейне, а также на фоне холмов и деревьев. На размещенном кадре видно, что на ней купальник темно-серого цвета, а на лице отсутствует макияж. Кроме того, телезвезда собрала волосы в хвост.

Поклонники восхитились внешним видом Андреевой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Какая вы красивая! Глаза изумрудные», «Без макияжа — и такая красивая», «Очень хорошо выглядите: молодо, ярко, классно», «Сколько этой девушке лет на самом деле?», «Да нет, Екатерина меняется! И меняется в лучшую сторону», — высказывались они.

В июле 2022 года Андреева раскрыла секреты поддержания своей красоты и молодости. По словам журналистки, она очищает лицо специальными средствами два раза в день, чтобы избежать появления подкожных воспалений.