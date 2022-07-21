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Екатерина Андреева раскрыла секреты своей молодости

Телеведущая Екатерина Андреева призвала увлажнять кожу для поддержания молодости
Екатерина Андреева

Екатерина Андреева. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секреты поддержания своей красоты и молодости. Пост на эту тему появился в ее личном Telegram-канале.

56-летняя знаменитость поделилась базовыми правилами ухода за собой. В первую очередь она призвала читателей пить много воды в течение дня. «Помимо очевидного — увлажненной кожи и волос — это помогает держать баланс веса: человек часто путает жажду с голодом. Если в организме достаточно воды, то он посылает меньше сигналов о голоде», — пояснила она.

Кроме того, по словам журналистки, она очищает лицо специальными средствами два раза в день, чтобы избежать появления подкожных воспалений. Андреева также заявила, что регулярно увлажняет кожу лосьоном, сывороткой или кремом, отдавая предпочтение натуральным составам.

Вдобавок автор публикации рассказала о важности сна для внешнего вида. «Сон всегда в полной темноте, с открытыми окнами и в прохладе. Не раз говорила и повторю: 17 градусов в спальне и ортопедическая подушка. Идеально — ложиться не позже 23:00», — уточнила ведущая.

В мае хирург Владимир Плахотин объяснил привлекательную внешность Екатерины Андреевой «жутким и жестким» фотошопом. При этом специалист не исключил вероятность того, что ради улучшения внешнего вида знаменитость могла прибегать к пластическим операциям.

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Майя Пономаренко
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